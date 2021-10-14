أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، إطلاق منتج “أرض وقرض لوجستي” بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية، مع منح المستثمرين الجدد عقوداً طويلة الأمد تصل إلى 50 عاماً؛ وذلك لدعم قطاع الخدمات اللوجستية.
وأكد الرئيس التنفيذي المهندس خالد السالم، أن “مدن” تسعى للإسهام في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، وجعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية من خلال تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.
وأوضح أن إطلاق منتج “أرض وقرض لوجستي” يستهدف تعزيز الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وتسهيل ممارسة الأعمال واستقرارها، واختصار الوقت والجهد على المستثمرين بالمدن الصناعية من خلال النافذة الموحدة للأرض والقرض اللوجستي، فضلاً عن تقليل مخاطر استئجار الأرض قبل الحصول على قرض للتنفيذ.
وأضاف أن “مدن” عززت من جاذبية منتج “أرض وقرض لوجستي” بإعلانها زيادة المُدَد القصوى للعقود اللوجستية الجديدة لتصل إلى 50 عاماً وفق ضوابط وآليات محددة؛ وذلك لدعم سلاسل الإمداد وتأسيس منظومة استثمارية نوعية بالمدن الصناعية، أركانها بنية تحتية مكتملة، ومرافق عالية المستوى، وشبكة لوجستية ذات جودة عالمية.
وفق “أخبار 24”.