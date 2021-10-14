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أخبار محلية > ‏”الإحصاء”: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6% خلال شهر ‏سبتمبر
14/10/2021   5:54 م

‏”الإحصاء”: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6% خلال شهر ‏سبتمبر

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أظهرت مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع مؤشر الرقم ‏القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر 2021، بنسبة 0.6% بالمقارنة بنظيره من العام الماضي، وأعلى من شهر ‏أغسطس الماضي، إذ كان 0.3%.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية بنسبة تزيد على 2.6%، وارتفاع أسعار النقل بنسبة 5.9% أو يزيد، لافتة إلى أن أسعار المواد الغذائية هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر سبتمبر مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.

وأوضحت أن قسم الأغذية والمشروبات سَّجَل ارتفاعا بنسبة 2.4%؛ متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 12.5%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.0%، لافتة إلى أنه كان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لثقله في المؤشر.

وأبانت أن قسم النقل سجل ارتفاعا بنسبة 5.9% متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 44.9%، كما سجل قسم الاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته 2.8%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 4.2%.

الإحصاء

وفق “أخبار 24”.

‏”الإحصاء”: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6% خلال شهر ‏سبتمبر

أخبار محلية
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