‏”الإحصاء”: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6% خلال شهر ‏سبتمبر

أظهرت مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر 2021، بنسبة 0.6% بالمقارنة بنظيره من العام الماضي، وأعلى من شهر أغسطس الماضي، إذ كان 0.3%.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية بنسبة تزيد على 2.6%، وارتفاع أسعار النقل بنسبة 5.9% أو يزيد، لافتة إلى أن أسعار المواد الغذائية هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر سبتمبر مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.
وأوضحت أن قسم الأغذية والمشروبات سَّجَل ارتفاعا بنسبة 2.4%؛ متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 12.5%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.0%، لافتة إلى أنه كان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لثقله في المؤشر.
وأبانت أن قسم النقل سجل ارتفاعا بنسبة 5.9% متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 44.9%، كما سجل قسم الاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته 2.8%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 4.2%.
وفق “أخبار 24”.