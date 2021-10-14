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أخبار محلية > “الزكاة والدخل”: ضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية خلال أسبوع
14/10/2021   5:54 م

“الزكاة والدخل”: ضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن فرقها الرقابية والتفتيشية ضبطت أكثر من 900 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية نفذت أكثر من 8500 زيارة تفتيشية، على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، مبينة أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين عدم إصدار فواتير ضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، وعدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، بالإضافة إلى عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ. 

وجَدَّدت دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بالأنظمة الضريبية السارية في المملكة، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين من قطاع الأعمال بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة. 

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة مخالفة، لافتة إلى أنها تقدم مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى. 

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والدخل”: ضبط أكثر من 900 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

أخبار محلية
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