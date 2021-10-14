خلال مشاركتها في اجتماع “زوم”.. طفل أمريكي يبلغ عامين يقتل والدته برصاصة في رأسها

قتـل طفل يبلغ عامين والدته “21 عاماً” أثناء حضورها اجتماعاً عبر تطبيق “زوم”، بإطلاقه رصاصة على رأسها في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وكانت إحدى زميلات الأم اتصلت بالشرطة وأخبرتهم بأن إحدى المشاركات في اجتماع معها فقدت الوعي وظهرت تنزف دما عبر الكاميرا.
وعندما وصل عناصر الشرطة إلى شقة العائلة وجدوا الأب “22 عاماً” حضر إلى المنزل قبلهم ويحاول إنعاش زوجته غير أنها فارقت الحياة. وفق “أخبار 24”.
وأوقفت السلطات الأب بتهمة القتل غير العمد لعدم وضعه سلاحه بعيداً من متناول نجله، حيث أخذه الطفل من حقيبة ظهر مستوحاة من المسلسل التلفزيوني للأطفال “باو باترول”، وكان محملاً بالذخيرة ودون قَفل مفتاح الأمان.
وكانت منظمة “إيفريتاون فور غن سايفتي” المناهضة لانتشار الأسلحة أكدت أن مئات الأطفال في أمريكا يحصلون على الأسلحة بسهولة نظراً لوضعها في مناضد النوم وحقائب الظهر أو حقائب اليد.