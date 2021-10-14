نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > يحصل على 1500 ريال شهرياً.. قصة طالب تورط في ديون بـ 1.3 مليون ريال بسبب التستر
14/10/2021   10:54 م

يحصل على 1500 ريال شهرياً.. قصة طالب تورط في ديون بـ 1.3 مليون ريال بسبب التستر

+ = -
755

روت وزارة التجارة قصة طالب جامعي في محافظة الطائف تورط في التستر التجاري وتحميله ديونا بـ 1.3 مليون ريال.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو مستوحى من قصة الطالب، حيث أقنعه الوافد بمنحه 1.5 ألف ريال شهرياً مقابل تسجيل محل تغيير زيوت باسمه.

وظهر الطالب محتفياً بشكل كبير بحصوله على المبلغ، قبل أن يظهر له لاحقاً أن الوافد ورّطه في ديون قضية تستر، ومن ثم هرب لبلاده.

وفق “أخبار 24”.

يحصل على 1500 ريال شهرياً.. قصة طالب تورط في ديون بـ 1.3 مليون ريال بسبب التستر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885179605.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.