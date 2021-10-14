يحصل على 1500 ريال شهرياً.. قصة طالب تورط في ديون بـ 1.3 مليون ريال بسبب التستر

روت وزارة التجارة قصة طالب جامعي في محافظة الطائف تورط في التستر التجاري وتحميله ديونا بـ 1.3 مليون ريال.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو مستوحى من قصة الطالب، حيث أقنعه الوافد بمنحه 1.5 ألف ريال شهرياً مقابل تسجيل محل تغيير زيوت باسمه.
وظهر الطالب محتفياً بشكل كبير بحصوله على المبلغ، قبل أن يظهر له لاحقاً أن الوافد ورّطه في ديون قضية تستر، ومن ثم هرب لبلاده.
مستوحاة من قصة واقعية..#التستر_التجاري_ينتهي_بك_أو_بالنظام
تقدم بطلب التصحيح
عبر: https://t.co/g2weVW5zbz 🔗 pic.twitter.com/ijS6lKQkSy
— وزارة التجارة (@MCgovSA) October 14, 2021
وفق “أخبار 24”.