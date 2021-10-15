استشارية تُحذر من خطورة “الأكل الحار” على الأطفال.. وتدعو لمعاقبة المشاهير المروجين لذلك

حذّرت استشارية الغذاء والتغذية، الدكتورة سها عبدالجواد، من خطورة تناول الأطفال للأكل الحار؛ كونه يسبب بعض الاضطرابات الصحية لهم.
وقالت عبدالجواد في مداخلة مع برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إن الأكل الحار يُسبب اضطرابات هضمية وإسهالاً وقرحة بالمعدة وارتجاعاً في المريء.
ولفتت إلى ضرورة التصدي لظاهرة لجوء مشاهير التواصل لفيديوهات الأكل الحار من أجل جذب المزيد من المشاهدات، مبينةً أن الأمر يرسخ لثقافة خاطئة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن التصدي لتلك الظاهرة يحتاج إلى مراقبة الأسر للأطفال، وكذلك تطبيق عقوبات على المُخالفين، وزيادة نشر الوعي الثقافي والصحي.