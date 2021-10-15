بيدرو يفاجئ الوحدة الإماراتي بـ”حمد الله”

كشفت مصادر، عن استقرار المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي بيدرو إيمانويل على قرار فني قبل مواجهة الوحدة الإماراتي.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن بيدرو يتجه للاعتماد على المغربي، عبدالرزاق حمدالله، بشكل أساسي في مواجهة الوحدة.
وأضافت المصادر أن بيدرو سيتخذ قراره النهائي بلعب حمدالله أمام الوحدة أو الاعتماد على الكاميروني فينسنت أبو بكر بعد المناورة الختامية التي يجريها الفريق (الجمعة).
ويستعد نادي النصر لخوض مواجهة مرتقبة، أمام نظيره الوحدة الإماراتي يوم السبت ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.