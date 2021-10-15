نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بيدرو يفاجئ الوحدة الإماراتي بـ”حمد الله”
15/10/2021   8:24 ص

بيدرو يفاجئ الوحدة الإماراتي بـ”حمد الله”

+ = -
1301

كشفت مصادر، عن استقرار المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي بيدرو إيمانويل على قرار فني قبل مواجهة الوحدة الإماراتي.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن بيدرو يتجه للاعتماد على المغربي، عبدالرزاق حمدالله، بشكل أساسي في مواجهة الوحدة.

وأضافت المصادر أن بيدرو سيتخذ قراره النهائي بلعب حمدالله أمام الوحدة أو الاعتماد على الكاميروني فينسنت أبو بكر بعد المناورة الختامية التي يجريها الفريق (الجمعة).

ويستعد نادي النصر لخوض مواجهة مرتقبة، أمام نظيره الوحدة الإماراتي يوم السبت ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

بيدرو يفاجئ الوحدة الإماراتي بـ”حمد الله”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885179625.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.