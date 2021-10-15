صادرات المملكة غير النفطية تصل إلى 170 دولة حول العالم.. وتسجل رقمًا قياسيًا

أعلنت هيئة تنمية الصادرات، اليوم (الخميس)، وصول صادرات المملكة غير النفطية إلى 170 دولة حول العالم خلال النصف الأول من عام 2021م.
وأشارت إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للنصف الأول بنسبة 37 %، مسجلةً أعلى قيمة نصفية في تاريخ الصادرات غير النفطية، محققةً 125.3 مليار ريال، مقارنة بالعام الماضي؛ 91.7 مليار ريال.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار البتروكيماويات وارتفاع حجم الطلب على مواد البناء، مبينةً أن الكميات سجلت ارتفاعا بنسبة 8 %، بكمية بلغت 34.7 مليون طن للنصف الأول من العام الحالي.
وجاءت الإمارات أعلى الوجهات التصديرية بـ17 مليار ريال، فالصين بـ 16.8 مليار ريال، ثم الهند بـ 7.1 مليار ريال.
وفق “أخبار 24”.