هل هناك تغيير في الوضع المالي للأندية؟.. رئيس لجنة الكفاءة المالية يجيب

أكد رئيس لجنة الكفاءة المالية، عبدالله كبوها، أنه لأول مرة يُطلق مشروع نوعي في الرياضة السعودية، ويكون مُستداماً وبه استمرارية مثل مشروع الكفاءة المالية الذي أطلقه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وأوضح كبوها في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “في المرمى” أن المشروع في مرحلته الثالثة، ولوحظ تغيير شديد وبات هناك تحليل مالي ومقارنات وقياس المصروفات ماذا كانت وكيف صارت؟.
وأضاف أن اليوم أصبح الجمهور واللاعبون وإدارة الأندية يتابعون هذا الأمر ولم يقتصر دورهم على متابعة المباريات والنتائج فقط وهذا هو الهدف من المشروع. وفق “أخبار 24”.