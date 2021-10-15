تحذير للرجال.. هذا النوع من الفيتامين قد يزيد فرص إصابتكم بسرطان البروستات

أكدت دراسة علمية أن تناول المكمل الغذائي “فيتامين E” على المدى الطويل يزيد من خطر إصابة الرجال الأصحاء بسرطان البروستات.
وبرغم أن هذا النوع من الفيتامين يساعد في تقوية دفاع الجسم الطبيعي ضد الأمراض والعدوى، ويحافظ على صحة العين والجلد إلا أن الدراسة التي أجريت في كندا والولايات المتحدة وبورتوريكو على أكثر من 35 ألف رجل وجدت أن مكملات فيتامين E كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال بنسبة 17% .
ونصحت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC)، وفقا لـ”ديلي إكسبريس” الرجال بأن يحصلوا على كمية من فيتامين E التي يحتاجها الجسم عن طريق تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن، مع عدم الإفراط في تناول المكملات الغذائية من هذا الفيتامين لتجنب الإصابة بسرطان البروستات. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أعراض الإصابة بسرطان البروستات تشمل صعوبة في بدء التبول، أو الشعور بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة أثناء الليل، أو وجود دَم في البول أو دم في السائل المنوي، أو الشعور بالإجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول.