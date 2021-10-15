“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم.. وينبه من أمطار ورياح وأتربة مثارة بعدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وحدوث نشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.
وأصدر المركز تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، في عدد من المحافظات بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، منها الأفلاج، والخرج، والدلم، والرين، والقويعية، والخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، مبيناً أن هذه الحالة تبدأ الساعة الـ11 صباحاً وتستمر حتى الـ6 مساء. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن أجزاء من منطقتي جازان، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، لافتاً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.