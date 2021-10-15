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أخبار محلية > “سكني”: أكثر من 160 ألف أسرة استفادت من البرنامج حتى سبتمبر 2021
15/10/2021   9:26 م

“سكني”: أكثر من 160 ألف أسرة استفادت من البرنامج حتى سبتمبر 2021

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أعلن برنامج “سكني”، التابع لوزارة الإسكان، استفادة 160.3 ألف أسرة بمشاريع البرنامج منذ مطلع العام الحالي حتى شهر سبتمبر الماضي.

وأشار “سكني” إلى أن حوالي 69.5 ألف أسرة فضلت القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، فيما فضلت نحو 50 ألف أسرة البناء الذاتي، ونحو 25 ألف أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية، فيما استفاد نحو 16.9 ألف أسرة من القرض العقاري لشراء وحدات تحت الإنشاء.

فيما أكد “سكني” على استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة، وتوفير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبّي احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك لتسريع تملّك الأسر السعودية للمساكن، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان. وفق “أخبار 24”.

“سكني”: أكثر من 160 ألف أسرة استفادت من البرنامج حتى سبتمبر 2021

أخبار محلية
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