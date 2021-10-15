احتفى المغردون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتخفيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد الانخفاض الكبير في عدد الإصابات وارتفاع عدد الملقحين.
وسيطر القرار على الترند السعودي من خلال أكثر من 5 وسوم أبرزها تحت مسميات (#الحياة_الطبيعية، #تخفيف_الإجراءات_الاحترازية، #الأماكن_المفتوحة، #الغاء_التباعد، #الاخبار_الحلوة).
واستذكر الكثير من المغردين في الوسوم الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمجابهة الجائحة حتى الوصول الى هذه المرحلة، حيث وجه الإعلامي المعروف محمد التونسي رسالة إلى القيادة جاء فيها: “عبرتم بنا إلى الأمان .. قيادتنا .. شكراً بحب”.
وشدد الكاتب سلمان الدوسري على أن تعاطي المملكة مع خطوات الأزمة كان مثالياً منذ اليوم الأول، مضيفاً: “أوقفت السفر في الوقت المناسب ثم رفعته بالوقت المناسب، وكذلك فعلت مع منع التجول والعمل والدراسة عن بعد “، مبيناً أن المهارة ليست في اتخاذ القرار فحسب وإنما في توقيته. وفق “أخبار 24”.
كما تفاعل بعض المغردين مع القرار بمزح، من خلال نشرهم صورا لتجمعاتهم في الفترة المقبلة بعد إلغاء التباعد.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، والتي شملت عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـفيما عدا الأماكن المستثناةـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.