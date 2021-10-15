“إدارة الحشود” تخصص 870 موظفًا لتفويج المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام اليوم

أعلن وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس أسامة الحجيلي، اليوم الجمعة، نجاح خطة التفويج وإدارة الحشود لصلاة الجمعة، والتي خُصص من خلالها 18 بابًا لدخول قاصدي المسجد الحرام.
وأكد أن 3 من هذه الأبواب خُصصت للمعتمرين، وباقي الأبواب لدخول المصلين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مثلها للخروج من الحرم المكي الشريف، كما تم تفعيل الصلاة في التوسعة السعودية الثالثة.
وأوضح أن وكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود وضعت خطة لإدارة الحشود خلال فترة الإجازة الدراسية المطولة، حُدد فيها 26 مسارًا للطواف، منها 4 مسارات مخصصة للعربات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، تم فصلها بحواجز لزيادة التنظيم وضبط المسارات وتحقيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه تم البدء بتنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لصلاة الجمعة من ساعات الصباح الباكر، وذلك من خلال 440 موظفًا لتفويج المعتمرين، و 180 لتفويج المصلين، و250 موظفة لتفويج النساء، مشيرًا إلى أن الفريق المخصص يقوم بالتأكد من التصاريح والالتزام بالوقت، وتفويج المعتمرين والمصلين على المداخل المخصصة لهم، وتطبيق التباعد الجسدي.