أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أمرًا بتعيين فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، خلفًا للدكتور توفيق الربيعة، الذي سيتولى منصب وزير الحج والعمرة.
ويمتلك الجلاجل سيرة ذاتية طويلة في العمل الإداري، أوصلته لأن يكون نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير في يونيو من العام 2016، مرورًا بعدة مناصب في وزارتي الصحة والتجارة والصناعة وعدد من الهيئات.
مؤهلاته
حصل الجلاجل على بكالوريوس علوم الحاسب عام 2001 من جامعة الملك سعود، وشهادة في القيادة والإدارة عام 2009 من جامعة “MIT” بالولايات المتحدة، ثم حصل على درجة الماجستير في علوم الحاسب عام 2007 من جامعة سينت جوزيف الأمريكية بولاية بنسلفانيا.
مناصبه
ويتولى الجلاجل في الوقت الحالي عددًا من المناصب، منها عضو المجلس التنفيذي للمدن الطبية، وعضو مجلس الضمان الصحي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية، وعضو مجلس حماية المنافسة، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وسبق للجلاجل أن شغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وعضو اللجنة التحضيرية للجنة التموين الوزارية، وعضو البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وعضو مجلس إدارة شركة تكامل، وعضو مجلس إدارة شركة تمكين، وعضو مجلس منطقة الرياض، وعضو مجلس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعضو مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، وعضو مجلس إدارة شركة جدة للتطوير العمراني.
كما عمل الجلاجل مديرًا لمشروع نظم التشغيل مفتوحة المصدر في جمعية الحاسبات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عام 1998، وعضوًا في مجلس الهيئة العامة للمنافسة، وعضوًا في مجلس منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.
وشملت خبراته الوظيفية، تولي منصب وكيل الوزارة المكلف لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، ومستشار الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات بوزارة التجارة والصناعة، ومستشار الوزير لتقنية المعلومات بوزارة التجارة والصناعة، ومدير عام تقنية المعلومات المكلف بالهيئة العامة للاستثمار، ومدير الشبكات والتشغيل بالهيئة العامة للاستثمار، ومدير مشروع نظم التشغيل مفتوحة المصدر بجمعية الحاسبات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
مناصب بالقطاع الصحي
تواجد الجلاجل أيضًا بقوة في القطاع الصحي، حيث كان عضوًا بمجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي منذ مايو 2017، وعضوًا بمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ يوليو 2017، وعضوًا بمجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والمجلس الصحي السعودي، وعضوًا بالمجلس التنفيذي للمدن الطبية.