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أخبار محلية > الربيعة يعلق على تعيينه وزيراً للحج ويوجه رسالة لزملائه في “الصحة” ويصف الجلاجل بالمخلص المتفاني
16/10/2021   8:16 ص

الربيعة يعلق على تعيينه وزيراً للحج ويوجه رسالة لزملائه في “الصحة” ويصف الجلاجل بالمخلص المتفاني

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أكد وزير الحج والعمرة الجديد الدكتور توفيق الربيعة سعادته بالثقة الملكية في اختياره لهذه الوزارة، وسعادته بخدمة ضيوف الرحمن.

ووصف الربيعة جهود زملائه السابقين في وزارة الصحة بالمخلصة، مضيفاً في رسالته لهم: “سعدت بالعمل معكم خلال الخمس سنوات ونصف الماضية، وتعلمت منكم الكثير”.

وأشار إلى أنهم بدعم القيادة استطاعوا تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي. وفق “أخبار 24”.

وأثنى الربيعة على وزير الصحة الجديد فهد الجلاجل، مؤكداً أنه عمل معه سنوات طويلة وكان متميزاً ومخلصاً ومتفانياً في عمله.

الربيعة يعلق على تعيينه وزيراً للحج ويوجه رسالة لزملائه في “الصحة” ويصف الجلاجل بالمخلص المتفاني

أخبار محلية
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