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أخبار محلية > نام في مسجد لتوفير النفقات.. صغير العنزي يستعرض أصعب محطات رحلته للدكتوراه
16/10/2021   8:16 ص

نام في مسجد لتوفير النفقات.. صغير العنزي يستعرض أصعب محطات رحلته للدكتوراه

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استعرض الأكاديمي والباحث الدكتور صغيَر العنزي، بعض الصعوبات التي واجهها خلال رحلته للحصول على الدكتوراه.

وقال، خلال لقائه في برنامج “بالمختصر” على قناة mbc، إن رحلته بدأت بتحوله إلى الدراسة منتسبًا في المرحلة الثانوية بسبب ظروفه، وذلك حتىيتسنى له العمل في أوقاف الحدود الشمالية، ليتمكن في النهاية من اجتياز مرحلتي الثانوية والدراسة الجامعية منتسبًا، ثم الانتقال إلى التدريس.

وأكد أنه واجه ظروفًا مادية صعبة خلال الدراسة الجامعية، حيث كان راتبه 2000 ريال، وهو ما لم يتناسب مع احتياجاته المالية في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه في بعض الأوقات لجأ للنوم داخل أحد المساجد لتوفير النفقات، كما كان يتناول وجبة واحدة خفيفة في بعض الأيام، ليتمكن بعد عدة أيام من تناول وجبة مناسبة. وفق “أخبار 24”.

وذكر العنزي أن نائب رئيس مجلس الشورى سابقًا، الدكتور عبدالله المعطاني، كان سببًا في أن يصبح مُعيدًا بالجامعة، خاصة بعدما ألمَّ باهتمام العنزي واطلاعه في اللغة العربية، حيث اتصل المعطاني بمدير العنزي في العمل ليقنعه بالخضوع لاختبار المعيدين.

نام في مسجد لتوفير النفقات.. صغير العنزي يستعرض أصعب محطات رحلته للدكتوراه

أخبار محلية
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