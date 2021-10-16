وزير الرياضة يدعم “النصر” و “الهلال” قبل مباريات الآسيوية

أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، دعمه لناديي النصر والهلال قبل خوضهما مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وغرد وزير الرياضة، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (السبت)، قائلاً:”كل التوفيق لممثلي الوطن النصر و الهلال في مواجهاتهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أبطال آسيا.. فالكم الفوز والتأهل بإذن الله”.
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي، مساء اليوم، فيما سيلتقي الهلال نظيره برسبوليس الإيراني.
كل التوفيق لممثلي الوطن
#النصر و #الهلال في مواجهاتهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أبطال آسيا 🇸🇦🇸🇦
فالكم الفوز والتأهل بإذن الله👏👏
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) October 16, 2021
وفق “أخبار 24”.