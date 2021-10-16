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اخبار رياضية > تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الثامنة
16/10/2021   4:08 م

تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الثامنة

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (السبت) حكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الثامنة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبدأ اليوم بمواجهة الباطن لنظيره الشباب، عند 6:00 مساءً على ملعب نادي الباطن، ثم سيلتقي الفيحاء نظيره الرائد عند 6:05 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتليها مباراة الطائي ونظيره أبها عند 6:20 مساءً على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، قبل أن يُختتم اليوم بمباراة الأهلي ونظيره الاتفاق عند 8:10 مساءً على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وجاء حكام مباريات اليوم كالتالي:

تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الثامنة

وفق “أخبار 24”.

تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الثامنة

اخبار رياضية
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