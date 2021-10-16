الإثنين.. اتحاد الكرة يُقيم ورشة عمل برنامج دعم الفئات السنية

يُقيم اتحاد الكرة، يوم (الإثنين) المقبل، ورشة عمل برنامج دعم الفئات السنية، وذلك بمقره في الرياض عند الساعة الواحدة ظهرًا.
ووجه اتحاد الكرة الدعوة لمشرف الفئات السنية والرئيس التنفيذي في كل نادٍ من أندية دوريات الفئات السنية (الفئة الممتازة) لحضور ورشة العمل.
وتمثل هذه الورشة المرحلة الأولى من برنامج دعم الفئات السنية للموسم الحالي 2021-2022، وفقاً للمرحلة الأولية لاستراتيجية كرة القدم السعودية والذي يستهدف الأندية الـ 25 المشاركة في دوريات الفئات السنية “الفئة الممتازة”، فيما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية للأندية خلال الفترة المقبلة.
وكان أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتنسيق مع فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، وافقوا على تنفيذ برنامج دعم الفئات السنية بحيث يشمل تطوير هيكلة الفئات السنية في الأندية وذلك في الفئة الممتازة.
ويعد تطوير هيكلة الفئات السنية فرصة سانحة للأندية في وضع برنامج للمواهب السعودية الشابة والطموحة من خلال رفع المعايير الفنية وتهيئة البيئة المناسبة للتطوير. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن تطوير المواهب يعد أحد مسارات استراتيجية التحول للكرة السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث سيتم العمل على مجموعة من الحلول المستهدفة في مسارات التنمية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، والأندية وغيرها من الجهات في منظومة كرة القدم؛ لتهيئة الجيل القادم للكرة السعودية بالشكل الأمثل.