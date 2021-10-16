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أخبار محلية > “تويوتا” تعلن عن نموذجها البرونزي الهجين 2022 بأسعار تبدأ من 43 ألف دولار
16/10/2021   9:04 م

“تويوتا” تعلن عن نموذجها البرونزي الهجين 2022 بأسعار تبدأ من 43 ألف دولار

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أعلنت شركة تويوتا للسيارات إطلاق إصدار برونزي هجين من “تويوتا هايلاندر 2022″، والذي يأتي بلمسات برونزية من الداخل والخارج، بما في ذلك العجلات ذات المقاس 18 بوصة، وعتبات الأبواب المضاءة.

وتطرح الشركة نموذجها الجديد بأسعار تبدأ من 43.8 ألف دولار لإصدار الدفع الأمامي وتمتد إلى 45,4 ألف دولار لبديل الدفع الرباعي.

وجهزت الشركة السيارة الجديدة بتقنيات حديثة، منها، فتح الباب الخلفي عن طريق الكهرباء بدون استخدام اليدين، ومنافذ طاقة 1500 واط، ومقاعد كهربائية يمكن ضبطها في 10 اتجاهات.

وتم دعم مجموعة نقل الحركة التي تعمل بالبنزين والكهرباء بأربع أسطوانات من تويوتا، والتي تتكون من محرك احتراق داخلي سعة 2.5 لتر واثنين من المحركات الكهربائية، ويبلغ إجمالي خرج النظام 243 حصانًا، بينما تحصل سيارات هايلاندر الأخرى على خيار المحرك القياسي V6 بقوة 295 حصانًا.

تويوتا هايلاندر 2022

وفق “أخبار 24”.

“تويوتا” تعلن عن نموذجها البرونزي الهجين 2022 بأسعار تبدأ من 43 ألف دولار

أخبار محلية
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