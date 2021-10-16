“الأرصاد”: الشتاء سيكون باردًا جدًا.. ودرجات حرارة دون الصفر

استعرض المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، اليوم السبت، الملامح المتوقعة للطقس خلال فصل الشتاء القادم بالمملكة.
وقال خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن التوقعات الأولية تشير إلى أن الشتاء سيكون باردًا جدًا، مؤكدًا أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
وأضاف أن العالم يشهد في الوقت الحالي ظواهر جوية متطرفة، وهو ما شهدته المملكة خلال فصل الصيف، متمثلًا في تسجيل درجة حرارة تصل إلى 53 درجة في الظل ببعض المناطق، وهطول أمطار غير مسبوقة جنوب الرياض. وفق “أخبار 24”.
وبسؤاله عما إذا كانت برودة الشتاء المقبل ستتجاوز نظيرتها بالعام الماضي، أكد القحطاني أنه من الصعب التنبؤ بذلك حتى يتم إصدار التقرير الخاص بالحالة المناخية لفصل الشتاء خلال الشهر المقبل.
فيديو | متحدث الأرصاد لـ #نشرة_النهار:
توقعات بشتاء بارد جدا على #المملكة ودرجات الحرارة ستنخفض دون الصفر#الإخبارية pic.twitter.com/bCCvcHlshx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 16, 2021