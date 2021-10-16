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أخبار محلية > “صندوق الاستثمارات” يطلق مشروع “THE RIG” الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم
16/10/2021   9:04 م

“صندوق الاستثمارات” يطلق مشروع “THE RIG” الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع “THE RIG.” الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم على منصات بحرية، والذي يقع في منطقة الخليج العربي على مساحة تزيد على 150 ألف متر مربع.

وأوضح أن المشروع يقدم مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على 3 فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.

وأشار إلى أنه سيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية، حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

وتوقع استقطاب المشروع السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن المشروع يتماشى مع استراتيجيته الهادفة لتطوير قطاعي السياحة والترفيه، وذلك لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة الدولية.

“صندوق الاستثمارات” يطلق مشروع “THE RIG” الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم

أخبار محلية
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