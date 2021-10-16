نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “وقاية”: الأماكن التجارية داخل المباني لا يشملها تخفيف الإجراءات
16/10/2021   9:03 م

بالفيديو.. “وقاية”: الأماكن التجارية داخل المباني لا يشملها تخفيف الإجراءات

+ = -
404

أكد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” أن الأماكن التجارية داخل المباني تُعد ضمن نطاق الأماكن المغلقة ويجب لبس الكمامة داخلها.

وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الأمراض السارية بوقاية، الدكتور عماد المحمدي، خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (السبت)، أن المولات الموجودة في الخارج يشملها قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية بعدم لبس الكمامة فيها.

وأشار إلى أنهم ينصحون بعدم العودة إلى المصافحة، لأنها سبب لانتقال الفيروسات، خاصة أن الجائحة لم تنتهِ بعد.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “وقاية”: الأماكن التجارية داخل المباني لا يشملها تخفيف الإجراءات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885179908.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.