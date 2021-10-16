بالفيديو.. “وقاية”: الأماكن التجارية داخل المباني لا يشملها تخفيف الإجراءات

أكد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” أن الأماكن التجارية داخل المباني تُعد ضمن نطاق الأماكن المغلقة ويجب لبس الكمامة داخلها.
وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الأمراض السارية بوقاية، الدكتور عماد المحمدي، خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (السبت)، أن المولات الموجودة في الخارج يشملها قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية بعدم لبس الكمامة فيها.
وأشار إلى أنهم ينصحون بعدم العودة إلى المصافحة، لأنها سبب لانتقال الفيروسات، خاصة أن الجائحة لم تنتهِ بعد.
فيديو | وقاية: المجمعات التجارية داخل المباني تعد ضمن نطاق الأماكن المغلقة ويجب لبس الكمامة داخلها#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/DkMcAjHKSY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 16, 2021
وفق “أخبار 24”.