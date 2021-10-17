أقيمت في المسجد الحرام فجر اليوم (الأحد)، أول صلاة بكامل الطاقة الاستيعابية وبدون تباعد جسدي، وذلك عقب صدور الموافقة الكريمة بتخفيف الاحترازات الصحية.
وأديت صلاة الفجر في المسجد الحرام دون وجود الحواجز والملصقات التي كانت تنظم عمليات التباعد داخل أروقته وساحاته.
وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، المسجد الحرام على مدار اليومين الماضيين لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بكامل الطاقة الاستيعابية وجميع الإجراءات الاحترازية.
وتضمن قرار تخفيف الاحترازات الصحية، السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة بجميع الأوقات بكل أروقة المسجد، والاستمرار باستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.
فيديو | بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية
إمام #المسجد_الحرام يلتفت قائلاً:
“استوا..اعتدلوا..تراصوا”
مشاهد مُبهجة من #صلاة_الفجر وسط تقارب المسلمين#الإخبارية pic.twitter.com/7VvmFKB2vS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 17, 2021
فيديو | رفع أذان الفجر في #المسجد_الحرام و #المسجد_النبوي #الإخبارية pic.twitter.com/x8OKL6EaK4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 17, 2021
وفق “أخبار 24”.