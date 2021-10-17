بالفيديو.. مُختص يوضح أبرز مشاكل استثمار السعوديين بمجال العقارات في البوسنة

أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي البوسني، خالد العثمان، أبرز المشاكل التي يقع فيها المُستثمر السعودي والخليجي خلال شرائه عقارات في دول شرق أوروبا وخاصة البوسنة.
وبيّن العثمان، أن الكثير من المواطنين يقعون فريسة للسمسرة والنصب والتدليس في هذا المجال؛ بسبب عدم معرفتهم بشروط وقواعد وقوانين تملك العقارات في تلك الدول.
ولفت إلى أنهم يصطدمون بوقائع مُزعجة وحدوث الكثير من حالات السمسرة والنصب لهم والتي تنتهي بخسائر مادية، مبيناً أن هناك بعض الشركات السعودية والخليجية تُمارس بعض أنواع التضليل في هذا المجال.
وأشار خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن النظام بالبوسنة يمنع التملك المباشر للعقارات باستثناء مواطني دول البلقان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا، موضحاً أنها تشترط إنشاء شركة استثمارية محلية يتم التملك من خلالها. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن أسعار العقارات في دول شرق أوروبا مُغرية لكن هناك بعض المشكلات التي تواجه العمل في هذا القطاع بينها عدم وجود تنظيمات قانونية وتجارية، وزيادة حالات الخداع، وعدم وجود اتفاقيات مشتركة مع المملكة لحماية الاستثمار.
قبل أن تشتري عقار في البوسنة ودول شرق أوروبا.. إليك نصائح “رئيس مجلس الأعمال السعودي البوسني”#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/avnjAFVjNN
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 16, 2021
مخاطر شراء عقار خارج المملكة..
م. خالد العثمان – رئيس مجلس الأعمال السعودي البوسني: كثير من السعوديين يقعون فريسة للسمسرة والنصب والتدليس من شركات خليجية وسعودية #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iAyWB4JJzW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 16, 2021