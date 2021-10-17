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اخبار رياضية > مدرب بيرسبوليس يُعلق على خسارته بثلاثية أمام الهلال والخروج من دوري الأبطال
17/10/2021   3:30 م

مدرب بيرسبوليس يُعلق على خسارته بثلاثية أمام الهلال والخروج من دوري الأبطال

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علق المدير الفني لفريق بيرسبوليس الإيراني يحيى غلمحمدي، على خسارة فريقه أمام الهلال بنتيجة 0-3، والخروج من الدور ربع النهائي بدوري أبطال.

وقال غلمحمدي في تصريحات بعد اللقاء: “نتيجة المباراة كانت هزيلة ونعتذر للجماهير لأننا نواجه فريقاً قوياً جداً وبكامل جاهزيته”.

وأضاف: “لم أستبدل لاعبين بالشوط الثاني بسبب محاولتي المحافظة على النتيجة وعدم تفاقمها”.

وتابع: “النادي الإيراني يعاني مادياً وليس باستطاعته التعاقد مع لاعبين عالميين، عكس الهلال الذي لديه نجوم عالميين، بالإضافة أن البنية التحتية هنا أفضل مما هي موجودة لدينا”. وفق “أخبار 24”.

مدرب بيرسبوليس يُعلق على خسارته بثلاثية أمام الهلال والخروج من دوري الأبطال

اخبار رياضية
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