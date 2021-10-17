مدرب بيرسبوليس يُعلق على خسارته بثلاثية أمام الهلال والخروج من دوري الأبطال

علق المدير الفني لفريق بيرسبوليس الإيراني يحيى غلمحمدي، على خسارة فريقه أمام الهلال بنتيجة 0-3، والخروج من الدور ربع النهائي بدوري أبطال.
وقال غلمحمدي في تصريحات بعد اللقاء: “نتيجة المباراة كانت هزيلة ونعتذر للجماهير لأننا نواجه فريقاً قوياً جداً وبكامل جاهزيته”.
وأضاف: “لم أستبدل لاعبين بالشوط الثاني بسبب محاولتي المحافظة على النتيجة وعدم تفاقمها”.
وتابع: “النادي الإيراني يعاني مادياً وليس باستطاعته التعاقد مع لاعبين عالميين، عكس الهلال الذي لديه نجوم عالميين، بالإضافة أن البنية التحتية هنا أفضل مما هي موجودة لدينا”. وفق “أخبار 24”.