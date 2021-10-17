سامي الجابر يعلق على تأهل الهلال إلى نصف نهائي أبطال آسيا

علق لاعب ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، سامي الجابر، على فوز الفريق على نظيره بيرسبوليس الإيراني، مساء السبت، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
وقال “الجابر”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اللهم لك الحمد.. مستوى ونتيجة وشخصية قوية ظهر بها زعيمنا اليوم، ألف مبروك للمدرج الفخم ولنجومنا أنتم سبب أفراحنا دائماً”.
وبفوز الهلال على نظيره بيرسبوليس الإيراني، تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ليواجه ممثل المملكة أيضًا فريق النصر، الذي تأهل لنفس الدور على حساب الوحدة الإماراتي بخماسية مقابل هدف. وفق “أخبار 24”.
اللهم لك الحمد💙
مستوى ونتيجة وشخصية قوية ظهر بها زعيمنا اليوم، ألف مبروك للمدرج الفخم ولنجومنا أنتم سبب أفراحنا دائماً💙#الهلال_بيروزي
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) October 16, 2021