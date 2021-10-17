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أخبار المناطق > وفـاة وإصابة 9 أشخاص إثر سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب الرياض
17/10/2021   9:15 م

وفـاة وإصابة 9 أشخاص إثر سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب الرياض

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باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض بمساندة عدد من الجهات حـادث سقوط مركبة من مرتفع جبلي غرب الرياض، نتج عنه وفـاة وإصابة 9 أشخاص.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، إن مركز العمليات الأمنية الموحدة تلقى بلاغًا، أمس السبت، عن حالة سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة، يستقلها 9 أشخاص.

وأضاف أنه تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني والمعدات المتخصصة لمثل هذه الحـوادث، إضافة إلى طيران الأمن والجهات المساندة، لموقع الحـادثة، وعند الوصول تم إنقاذ 5 مصابين ونقلهم بواسطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق 4 متوفين.وفق “أخبار 24”.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والزوار توخي الحيطة والحذر أثناء تنزههم في المرتفعات الجبلية والأماكن الوعرة، والاتصال بالرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و998 في جميع مناطق المملكة لطلب المساعدة في حال الطوارئ.

وفـاة وإصابة 9 أشخاص إثر سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب الرياض

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