“وقاية”: إلغاء شرط قياس الحرارة عند المداخل والاكتفاء بـ”توكلنا”.. ويمكن للمعلمين التخلي عن الكمامة

استعرض استشاري الطب الوقائي والصحة العامة بهيئة الصحة العامة “وقاية”، الدكتور عماد المحمدي، تحديثات البروتوكولات الوقائية في ضوء قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بداية جائحة كورونا.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات الجائحة، أن التحديثات الأخيرة للبروتوكولات شهدت إلغاء شرط قياس حرارة الجسم عند المداخل، والاكتفاء بالتحقق من الحالة الصحية عبر تطبيق “توكلنا”.
وأضاف أن هناك تحديثين للبروتوكولات الخاصة بالتعليم العام والعالي، حيث تم تقليص حد التباعد إلى 30 سم بين الطاولات، بالإضافة إلى إمكانية استخدام المعلمين للواقي بدل من الكمامة للحرص على سلامة مخارج الحروف وتوصيل رسالتهم.
فيديو | وقاية:
تقليص التباعد في التعليم العام و العالي إلى 30 سم #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/hqSZq47uMx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 17, 2021
فيديو | وقاية: إلغاء شرط قياس الحرارة عند المداخل والاكتفاء بالتحقق من حالة #توكلنا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/bUcwooPxIo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 17, 2021
وفق “أخبار 24”.