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أخبار محلية > بعد اتفاقهما على إقامة حفل عائلي.. فتاة تصدم زوجها بطلب إقامة الزفاف في قاعة وبعدد لا محدود
17/10/2021   9:11 م

بعد اتفاقهما على إقامة حفل عائلي.. فتاة تصدم زوجها بطلب إقامة الزفاف في قاعة وبعدد لا محدود

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تراجعت فتاة في منطقة تبوك عن أحد شروط عقد النكاح، بعد القرارات التي صدرت مؤخرا عن تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح دون تقيد بعدد الحضور.

وكشفت قريبة الفتاة لـ”أخبار 24″، أن قريبتها تراجعت عن شرط مراسم إقامة زواجها داخل محيط عائلي “مختصر” ومحدود تطبيقاً للاحترازات الوقائية لجائحة كورونا، مطالبة بأن يكون الزواج في قاعة أفراح وبعدد غير محدود.

وأوضحت قريبتها أن هذا الطلب كان صادماً للزوج، الذي يسعى لحل هذا الخلاف الذي يترتب عليه مصاريف باهظة، من استئجار قاعة أفراح وتوفير عدد كبير من الولائم للحاضرين وتجهيز كوشة للعروس، بعد أن كانت مراسم الزواج لا تكلف إلا الشيء البسيط.

وبينت أن الفتاة تسعى إلى أن تكون هي الأولى بين قريباتها التي يُقام لها زواج داخل قاعة أفراح بعد السماح بإقامة الاحتفالات داخل قاعات الأفراح دون التقيد بعدد الحضور، مقارنة ببنات عمها اللاتي أقيمت زواجاتهن داخل البيوت.

بعد اتفاقهما على إقامة حفل عائلي.. فتاة تصدم زوجها بطلب إقامة الزفاف في قاعة وبعدد لا محدود

أخبار محلية
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