متحدث “الشؤون البلدية”: الكمامة إلزامية بقاعات الأفراح والمقاهي.. وتم السماح بخدمات التزيين النسائي

استعرض المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، البروتوكولات المتبعة في قاعات الأفراح والمطاعم والمقاهي في ضوء قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية.
وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا، أن ارتداء الكمامات داخل المطاعم والمقاهي وداخل قاعات الأفراح أمر إلزامي، مؤكدًا أن المحصنين بجرعتين هم من يُسمح لهم بدخول قاعات الأفراح.
وأوضح أن البروتوكولات الصحية داخل قاعات الأفراح، تشمل التعقيم المستمر للمكان وارتداء الكمامات والتحصين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالإضافة إلى الحرص على التهوية الجيدة للمكان، مشيرًا إلى أنه تم السماح بوجود خدمات إضافية مثل التزيين النسائي. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة توافر شخص لمتابعة التزام الحضور بالاشتراطات الصحية والتزام القاعات بالإرشادات والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن.