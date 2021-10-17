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أخبار محلية > خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا
17/10/2021   9:10 م

خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد -19” التي سُجلت في الفترة من 4/3/1443هـ حتى 10/3/1443هـ، بلغ 22.7 ألف مخالفة.

وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 8.6 ألف مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 4.2 ألف، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 2.1 ألف، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1.6 ألف، ومنطقة القصيم بـ 1.6 ألف، ومنطقة الجوف 1.2 ألف.

كما سجلت منطقة حائل ألف مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية 563، ومنطقة جازان 468، ومنطقة عسير 386، ومنطقة تبوك 364، ومنطقة الباحة 363، ومنطقة نجران 92 مخالفة.

الداخلية" تسجل 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

وفق “أخبار 24”.

خلال أسبوع.. “الداخلية” تسجل 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

أخبار محلية
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