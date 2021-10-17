“الأمر بالمعروف”: هذا هو الفارق بين عمل الهيئة في السابق والحاضر.. ونعمل على توظيف المرأة

استعرض رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن السند، الفوارق بين طبيعة عمل الهيئة في الماضي والحاضر.
وأكد، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن الهيئة في الماضي كانت تعمل في مجال واحد فقط، ولكنها الآن تعمل في جميع المجالات، مؤكدًا أن عمل الهيئة على مكون واحد فقط من الدين كان قصورًا واضحًا.
وذكر أن دور الرئاسة العامة للهيئة يتمثل في إعداد مذكرة رسمية بالمخالفة المرصودة للجهة المختصة، مؤكدًا أن الاحتجاز والقبض ليسا من اختصاص هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأضاف أنه في بعض الأحوال قد تكون إزالة المنكر هي المنكر بعينه، مؤكدًا أن خوارج العصر، مثل جماعة الإخوان وتنظيمي داعـش والقـاعدة، بنوا قواعدهم على أن النهي عن المنكر يعني إزالته. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بدور المرأة، قال السند إنه تم وضع خطة إستراتيجية لتوظيف العنصر النسائي في الهيئة قريبًا، وذلك للقيام بأعمال التوجيه والإرشاد والتوعية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين الرئاسة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الصدد.
فيديو | د. عبد الرحمن السند: الاحتجاز والقبض ليس من اختصاص #هيئة_الأمر_بالمعروف والنهي عن المنكر#الراصد pic.twitter.com/YMAYdLNu3n
— الراصد (@alraasd) October 17, 2021
فيديو | رئيس #هيئة_الأمر_بالمعروف د. عبد الرحمن السند: الهيئة كانت في الماضي تعمل في مجال واحد والآن تعمل في جميع المجالات.. وهناك قصور لدى البعض في مفهوم “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”#الراصد pic.twitter.com/nVj4Lw6LxI
— الراصد (@alraasd) October 17, 2021
فيديو | رئيس #هيئة_الأمر_بالمعروف: في بعض الأحوال قد يكون إزالة المنكر هو “المنكر بعينه”.. ومن تبنى هذا المنهج في النهي عن المنكر هم خوارج العصر كجماعة الإخوان وداعـش والـقاعدة #الراصد pic.twitter.com/sKgNcEBbxm
— الراصد (@alraasd) October 17, 2021