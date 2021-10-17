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أخبار محلية > “الأمر بالمعروف”: هذا هو الفارق بين عمل الهيئة في السابق والحاضر.. ونعمل على توظيف المرأة
17/10/2021   10:49 م

“الأمر بالمعروف”: هذا هو الفارق بين عمل الهيئة في السابق والحاضر.. ونعمل على توظيف المرأة

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استعرض رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن السند، الفوارق بين طبيعة عمل الهيئة في الماضي والحاضر.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن الهيئة في الماضي كانت تعمل في مجال واحد فقط، ولكنها الآن تعمل في جميع المجالات، مؤكدًا أن عمل الهيئة على مكون واحد فقط من الدين كان قصورًا واضحًا.

وذكر أن دور الرئاسة العامة للهيئة يتمثل في إعداد مذكرة رسمية بالمخالفة المرصودة للجهة المختصة، مؤكدًا أن الاحتجاز والقبض ليسا من اختصاص هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأضاف أنه في بعض الأحوال قد تكون إزالة المنكر هي المنكر بعينه، مؤكدًا أن خوارج العصر، مثل جماعة الإخوان وتنظيمي داعـش والقـاعدة، بنوا قواعدهم على أن النهي عن المنكر يعني إزالته. وفق “أخبار 24”.

وفيما يتعلق بدور المرأة، قال السند إنه تم وضع خطة إستراتيجية لتوظيف العنصر النسائي في الهيئة قريبًا، وذلك للقيام بأعمال التوجيه والإرشاد والتوعية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين الرئاسة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الصدد.

“الأمر بالمعروف”: هذا هو الفارق بين عمل الهيئة في السابق والحاضر.. ونعمل على توظيف المرأة

أخبار محلية
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