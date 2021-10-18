ما متلازمة الرسغ النفقي؟ وما طرق الوقاية منها؟

قدمت هيئة الصحة العامة نصائح للوقاية من “متلازمة الرسغ النفقي”، وهو عبارة عن ضغط على العصب الأوسط في الرسغ يسبب التورم والاحمرار في الأوتار وغلاف الوتر.
وأضافت الهيئة أن هذه الإصابة قد تحدث بسبب استخدام لوحة المفاتيح أو فأرة الحاسوب بشكل خاطئ ولفترات طويلة، لذا نصحت بأخذ فترات استراحة قصيرة متكررة لليد من خلال تمديدها مع الحرص على تمدد الرسغ وثنيها برفق كل فترة، مع محاولة التبديل بين المهام كلما أمكن، وضبط وضعية الجسم.
ونصحت بتجنب انحناء الكتفين للأمام وشد عضلات الرقبة، وكذلك تجنب ثني الرسغ بشدة للأعلى أو للأسفل، مضيفة أن الرسغ يجب أن يكون في وضعية معتدلة ومسترخية مع وضع لوحة المفاتيح في مستوى المرفق أو أقل بقليل، فضلا عن بقاء اليدين دافئتين.
وفق “أخبار 24”.