نصيحة من استشاري قلب للراغبين في مشاهدة ديربي الهلال والنصر

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، نصيحة للمتعصبين رياضيًا ويرغبون في مشاهدة المباراة التي ستقام يوم غد (الثلاثاء) بين فريقي الهلال والنصر على ملعب “مرسول بارك” بالرياض.
ونصح هذه الفئة من المشجعين بعدم مشاهدة المباراة حفاظا على صحتهم، ومنعاً لحدوث جلطة في القلب، خاصةً إذا كان المشجع فوق 50 سنة، ويعاني مرض الضغط أو السكري.
ونوه بإصابة مشجع بأزمة قلبية خلال المباراة التي أقيمت يوم أمس (الأحد) بين فريقي نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن المباراة بين الهلال والنصر ستقام غدًا في الساعة الثامنة مساء، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.