“العدل” تطلق 4 خدمات إلكترونية لـ”الرهن” عبر “ناجز”

أعلنت وزارة العدل أنه بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي تم إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ عبر بوابة ناجز الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أنه تمت إتاحة 4 خدمات إلكترونية للرهن تمكِّن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب لكتابة العدل، بالإضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونياً وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه من خلال بوابة ناجز.
وأشارت إلى أن الخدمات الأربع تمتاز بصحة ودقة البيانات، إذ يُنشأ طلب الرهن من خلال صندوق التنمية الصناعية وتتم إحالة الطلب إلى المستفيد لاعتماده أو رفضه من خلال بوابة ناجز، وتُصدَر وثيقة الرهن بعد اعتماد المستفيد (الراهن) مباشرة عبر ناجز، بحيث تعد وثيقة الرهن سنداً تنفيذياً تسري عليها أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
وأكدت أنه يمكن للمستفيد الاطلاع على جميع الرهون الموثقة له لدى وزارة العدل في أي وقت، إضافة إلى خدمة “التحقق من الرهن” اللحظي بحيث يمكن للجهات والأفراد التحقق من صحة وثيقة الرهن وحالة الرهن إلكترونياً من خلال بوابة ناجز.
يذكر أن خدمة “فك الرهن” من الخدمات الحديثة التي تمكِّن صندوق التنمية الصناعية (المرتهن) من فك الرهن القائم لدى وزارة العدل على المستفيد إلكترونيًا في حال تمت تسوية الرهن، إضافة إلى إشعار المستفيد وتحديث حالة الرهن مباشرة على قائمة الرهون في بوابة ناجز لدى المستفيد.
وفق “أخبار 24”.