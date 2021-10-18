أخذ من أبيه سيارة ورد له أكثر من ثمنها.. فهل هذا ربا؟ الشيخ “السليمان” يُجيب

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم أخذ الفرد لسيارة أبيه ثم ردها له بأكثر من ثمنها.
وذكر “السليمان” أنه لا حرج على المسلم أن يقترض مالا أو يشتري شيئا ما بثمن أكثر من ثمنه إذا كان ذلك من باب الإحسان، لافتا إلى أن ذلك ينطبق أيضا على حالة الابن الذي أخذ سيارة والده وردها له بأكثر من ثمنها.
وحذر من ارتكاب خطأ شائع يقع فيه البعض وهو أن يطلب المرء زيادة ماله من الشخص المدين له في حال تأخر الأخير عن السداد، مضيفا أن فعل ذلك يعد ربا.
فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
(أخذ من أبيه سيارة ورد له أكثر من ثمنها) pic.twitter.com/NYUgb3Ppcr
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) October 18, 2021
وفق “أخبار 24”.