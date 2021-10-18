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أخبار محلية > الرئيس التنفيذي لـ”الغذاء والدواء”: اعتمدنا على قدرات منسوبينا في تقييم اللقاحات ومتابعة استخدامها
18/10/2021   10:48 م

الرئيس التنفيذي لـ”الغذاء والدواء”: اعتمدنا على قدرات منسوبينا في تقييم اللقاحات ومتابعة استخدامها

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استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، اليوم الاثنين، بعض النجاحات التي استطاعت المملكة تحقيقها خلال فترة جائحة كورونا.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، أن تجربة المملكة في مواجهة الجائحة كانت ناجحة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي نقص في الإمدادات الغذائية أو الأدوية والأجهزة الطبية طيلة هذه الفترة.

وأضاف أن هذه الفترة شهدت تعاونًا وتنسيقًا متبادلًا بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الهيئة اعتمدت بصفة أساسية على قدرات منسوبيها في التقييم العلمي للقاحات ومتابعتها بعد الاستخدام. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت قبل عدة أيام، تخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.

الرئيس التنفيذي لـ”الغذاء والدواء”: اعتمدنا على قدرات منسوبينا في تقييم اللقاحات ومتابعة استخدامها

أخبار محلية
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