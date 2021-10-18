بالتفاصيل.. أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في المملكة خلال سبتمبر 2021م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر سبتمبر 2021 مقارنةً بشهر سبتمبر 2020، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.
وصنّف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وجاء كلٌ من (الخيار المحلي، وزيت نباتي “للقلي” العربي، ولبن طازج محلي، وخوخ لبناني، وعنب محلي، وثوم صيني، وعنب لبناني) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (برتقال أبو صرة مصري، وهيل هندي، وتين محلي، وهيل أمريكي، وبن حب/ لقمتي، وعصير برتقال معلب محلي “راني”) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (شماغ البسام، وخياطة للنساء والبنات، وصابون سائل للأواني “فيري”، وثوب صيفي رجالي “الأصيل”، وكشف طبيب أسنان، وشقة مفروشة) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فهي (عقال سوري، وصابون بودرة للملابس “تايد”، وشيلة “طرحة”، وكشف طبيب عام، وحلاقة للرجال والأولاد، ونفقات الحفلات والأفراح).
وفق “أخبار 24”.