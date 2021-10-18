حدث في مثل هذا اليوم.. قرار تاريخي للملك فيصل بوقف تصدير البترول لمؤازرة مصر في حرب أكتوبر

اتخذ الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز قرارا تاريخيا في مثل هذا اليوم عام 1973، بوقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وعدد من الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي على مصر.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو يستعيد ذكرى هذا القرار التاريخي الذي اتخذه الملك فيصل لإجبار القوات الإسرائيلية على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، ما نتج عنه استياء الشعوب الغربية من ارتفاع أسعار النفط، وكان له أكبر الأثر في الحد من الدعم الغربي لإسرائيل.
ولاقى الملك فيصل لدى وصوله إلى الأراضي المصرية استقبالا شعبيا تاريخيا بعد انتصارات أكتوبر، وكان في استقباله الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.
▪ حدث #في_مثل_هذا_اليوم
١٨ أكتوبر ١٩٧٣م
الملك #فيصل_بن_عبدالعزيز يأمر بوقف تصدير البترول إلى أمريكا وهولندا وعدد من الدول الداعمة للعدوان الاسرائيلي على مصر
#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/0XB2a1QBc6
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) October 18, 2021
وفق “أخبار 24”.