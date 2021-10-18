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أخبار محلية > حدث في مثل هذا اليوم.. قرار تاريخي للملك فيصل بوقف تصدير البترول لمؤازرة مصر في حرب أكتوبر
18/10/2021   10:49 م

حدث في مثل هذا اليوم.. قرار تاريخي للملك فيصل بوقف تصدير البترول لمؤازرة مصر في حرب أكتوبر

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اتخذ الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز قرارا تاريخيا في مثل هذا اليوم عام 1973، بوقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وعدد من الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي على مصر.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو يستعيد ذكرى هذا القرار التاريخي الذي اتخذه الملك فيصل لإجبار القوات الإسرائيلية على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، ما نتج عنه استياء الشعوب الغربية من ارتفاع أسعار النفط، وكان له أكبر الأثر في الحد من الدعم الغربي لإسرائيل.

ولاقى الملك فيصل لدى وصوله إلى الأراضي المصرية استقبالا شعبيا تاريخيا بعد انتصارات أكتوبر، وكان في استقباله الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

وفق “أخبار 24”.

حدث في مثل هذا اليوم.. قرار تاريخي للملك فيصل بوقف تصدير البترول لمؤازرة مصر في حرب أكتوبر

أخبار محلية
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