ضبط مخابز في جدة تلاعبت في أوزان الخبز

كشفت أمانة محافظة جدة عن نتائج جولاتها التفتيشية على المخابز (اليدوية، النصف آلية، الآلية) للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للتجهيزات بداخل المخابز، والنظافة العامة، والتأكد من وزن الخبز، وتوفر أكياس ورقية لتعبئة الخبز الساخن، وصلاحية الدقيق المستخدم في صناعة الخبز.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي لـ”أخبار 24″ أن الأمانة ضبطت 31 مخبزا خلال الفترة الماضية أنقصت وزن الخبز عن الوزن المسموح به، وهو 510 جم، وذلك لعدد 4 أرغفة من الخبز في الربطة (1 ريال)، والخبز الصامولي بدون إضافات مثل الحليب والزبدة والسمسم، وفقا لما حددته وزارة التجارة المعنية بمراقبة وزن الخبز.
وأضاف أن إجمالي المخالفات المرصودة على أنشطة المخابز خلال عام 2020م والنصف الأول من عام 2021م بلغ (1362) مخالفة، أهمها: تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، مخالفات التجهيزات داخل المخبز، تشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية أو لديهم شهادات صحية منتهية، وتدني مستوى النظافة الشخصية داخل المخبز،
وأكد أنه يجري تطبيق العقوبات النظامية طبقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6 /8 /1422هـ والتعليمات التنفيذية لها، التي تتيح للبلدية الفرعية إيقاف نشاط المخبز وغلقه مؤقتاً في حال وجود مخالفات تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين أو تكرار المخالفة.
وبيّن أن الأمانة ترحب بتعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات الصحية التي تخص الغذاء عن طريق الخط الساخن لعمليات الأمانة على مدار 24 ساعة (940)، والبوابة الإلكترونية لأمانة جدة، وكذلك أرقام هواتف البلديات الفرعية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (حساب دعم عملاء الأمانة).