وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا بتوطين 11 نشاطًا في منطقة الباحة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قرارًا بتوطين 11 نشاطات بمنطقة الباحة، بالتعاون مع إمارة المنطقة، وذلك استكمالًا للجهود المبذولة للتوسع في برامج التوطين، وتمكين أبناء الوطن من فرص العمل.
وأوضحت الوزارة أن قرار التوطين يشمل منافذ بيع الملابس الجاهزة، الأثاث المنزلي، الأواني المنزلية، السجاد بكافة أنواعه، الكتب والأدوات المكتبية، الألعاب والدراجات الهوائية، الأجهزة الكهربائية، المواد البلاستيكية والصابون والمنظفات، المياه والمشروبات.
كما يشمل الفواكه والخضراوات والتمور، الهدايا والمشغولات بنسبة 100%، (ما عدا المهن المستثناة وهي مهن النظافة، والشحن والتفريغ، والسائقين)؛ كما شمل القرار توطين نشاط المقاهي بنسبة 50%، ونشاط المطاعم بنسبة 40%. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 11 / 06 / 1443 هـ الموافق 14 / 01 / 2022م، وأصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت.
وأكدت أنها ستقدم حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بتوطين 11 نشاطا من خلال زيارة الرابط التالي.