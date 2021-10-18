“​التعليم”: منع إطلاق الألقاب أو الأوصاف التي تؤثر سلبًا على تحصيل الطالب الدراسي

كشف مصدر أن وزارة التعليم حذّرت من إطلاق الألقاب أو الأوصاف التي تؤثر سلبًا على تحصيل الطالب الدراسي عند مخاطبته والتواصل معه أو الحديث عنه داخل البيئة المدرسية.
وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″، أن الوزارة شددت على أن نتيجة الطالب في التقويم مسألة تخصه وولي أمره، والقائمين مباشرة على تعليمه، ولا يجوز استخدامها بطريقة تؤدي إلى معاملته معاملة تؤثر سلبًا على تقديره لذاته أو تفاعله مع الآخرين.
وبين أنها أوضحت عدم جواز إطلاق الألقاب، أو الأوصاف التي تنبئ سلبًا عن تحصيله الدراسي، عند مخاطبته، أو الإشارة إليه، ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها الطلاب، وألا تكون مصدر رهبة أو قلق أو عقاب يؤثر سلبًا على الطالب ونتائجه.