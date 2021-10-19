برنامج “ريف” يقدم خدماته لأكثر من 10 آلاف مواطن بجازان

قال مسؤول ببرنامج دعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة “ريف”، إن البرنامج قدم الدعم لنحو 10490 متقدما ومتقدمة في منطقة جازان، منذ انطلاق منصة “ريف” وحتى الآن.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الزراعة والمياه بمنطقة جازان المهندس محمد آل عطيف، أن الطلبات شملت المحاصيل المدعومة في المنطقة والمتمثلة بقطاع المحاصيل البعلية، وقطاع الفاكهة، والورد، والعسل، والبن العربي.
من جانبه، أكد منسق برنامج “ريف” بجازان المهندس عبده الراجحي، أن دعم البرنامج متاح أمام المزارعين مطوري ومنتجي أحد منتجات التنمية الّريفية الزراعية المستدامة الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط. وفق “أخبار 24”.