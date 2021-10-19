تعرف على الحالة الجوية المتوقعة خلال مباراة النصر والهلال اليوم

أوضح رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية بالمملكة، الدكتور عبدالله المسند، الحالة الجوية المتوقعة خلال مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، التي ستقام اليوم (الثلاثاء).
وقال المسند إن الأجواء يعتقد أن تكون مستقرة مع سماء صحوة، إضافة لاحتمالية ضعيفة جداً لهطول أمطار، فيما ستكون نسبة الرطوبة المتوقعة في الجو وقت المباراة 21%.
وأضاف أن الرياح اليوم يتوقع أن تكون جنوبية شرقية معتدلة، بينما يتوقع أن تكون درجة الحرارة خلال سير المباراة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن ملعب مرسول بارك في الرياض سيحتضن مباراة الديربي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث سيلتقي الفائز في المباراة بالفائز من مواجهة فريقي أولسان هيونداي وبوهانغ ستيلرز الكوريين الجنوبيين.