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اخبار رياضية > بيدرو يحذر لاعبي النصر قبل مواجهة الهلال
19/10/2021   9:30 ص

بيدرو يحذر لاعبي النصر قبل مواجهة الهلال

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أفادت مصادر، اليوم (الثلاثاء) بأن المدير الفني لنادي النصر، المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل حذر لاعبي فريقه من أمر هام قبل مواجهة الهلال المرتقبة.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن المدرب البرتغالي أكد للاعبيه خلال الاجتماع الفني، أن المراقبة الشخصية للاعبي الهلال مرفوضة، لأن كرة القدم الحديثة توجب تغطية الجميع والتحرك دون كرة وتقارب كافة الخطوط.

وأضافت المصادر أن بيدرو إيمانويل، استقر على الدفع بعلي لاجامي في مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب محمد قاسم.

ويلتقي الهلال أمام النصر، اليوم (الثلاثاء) على ملعب مرسول بارك، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

بيدرو يحذر لاعبي النصر قبل مواجهة الهلال

اخبار رياضية
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