“وقاية” تعدل المسافة بين طاولات الطلبة في الفصول.. وتستمر بإيقاف المقاصف

حدّثت هيئة الصحة العامة “وقاية” الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، والذي أوصى أولياء الأمور بتزويد أبنائهم بمستلزمات الوقاية الشخصية مثل (الكمامات والمعقم).
وأوضح الدليل، تعديل ترتيب الفصول الدراسية لتكون المسافة بين الطاولات المتجاورة أو بين الطاولة والكرسي الذي أمامها لا تقل عن 30 سم، مع الالتزام بلبس الكمامة طيلة الوقت.
كما أكد الدليل على استمرار إيقاف العمل في المقاصف أو الكافتيريا، والسماح للطلاب بتناول وجبات الإفطار في الفصول، وإلغاء برادات المياه وإلزام الطلبة والكادر التعليمي والإداري بإحضار مياه شرب خاصة بهم للاستخدام الشخصي. وفق “أخبار 24”.