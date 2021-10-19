بالفيديو.. حقيقة اختراق موقع حجز تذاكر ديربي النصر والهلال

كشف الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضة لشركة الوسائل، حقيقة اختراق موقع حجز تذاكر المباراة المرتقبة بين الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك.
وأكد المشهدي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “أكشن مع وليد” أن موقع حجز التذاكر لم يُخترق ولكن كان هناك عملية دخول وهمي.
وأضاف المشهدي أن التذاكر وزعت بنسبة 50٪ لكل فريق والبوابات متفرقة، مشيرًا إلى أن الموقع دخل له أكثر من 150 ألف باول ساعة من فتح باب الحجز. وفق “أخبار 24”.
ويلتقي الهلال أمام النصر، اليوم (الثلاثاء) على ملعب مرسول بارك، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
أحمد المشهدي – الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضة لشركة الوسائل : موقع حجز التذاكر لم يُخترق وهناك عملية دخول وهمي والتذاكر 50٪ لكل فريق والبوابات متفرقة .. دخل للموقع أكثر من 150 ألف باول ساعة.. الحقوا على التذاكر ..#الهلال_النصر#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/brYfL22Q4W
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) October 18, 2021