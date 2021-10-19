نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. حقيقة اختراق موقع حجز تذاكر ديربي النصر والهلال
19/10/2021   9:30 ص

بالفيديو.. حقيقة اختراق موقع حجز تذاكر ديربي النصر والهلال

+ = -
430

كشف الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضة لشركة الوسائل، حقيقة اختراق موقع حجز تذاكر المباراة المرتقبة بين الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك.

وأكد المشهدي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “أكشن مع وليد” أن موقع حجز التذاكر لم يُخترق ولكن كان هناك عملية دخول وهمي.

وأضاف المشهدي أن التذاكر وزعت بنسبة 50٪ لكل فريق والبوابات متفرقة، مشيرًا إلى أن الموقع دخل له أكثر من 150 ألف باول ساعة من فتح باب الحجز. وفق “أخبار 24”.

ويلتقي الهلال أمام النصر، اليوم (الثلاثاء) على ملعب مرسول بارك، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

بالفيديو.. حقيقة اختراق موقع حجز تذاكر ديربي النصر والهلال

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885180314.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.