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اخبار رياضية > شاهد.. حماس أصغر مشجعة نصراوية في ملعب “مرسول بارك”
19/10/2021   9:30 ص

شاهد.. حماس أصغر مشجعة نصراوية في ملعب “مرسول بارك”

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جذبت طفلة نصراوية أنظار الجماهير الرياضية، بعد ظهورها في المدرجات تشجع بحماسة كبيرة أثناء مباراة النصر السعودي أمام نادي الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وظهرت الفتاة، وتُدعى “الهنوف”، وسط الجمهور في ملعب “مرسول بارك” وهي تردد أهازيج خاصة بجمهور النصر بحماس عالٍ جدا، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقالت الهنوف عن حماسها للتشجيع، إن الجمهور عندما يرى أحدا متحمسا يتحمس معه في التشجيع، مؤكدة أنها تشاهد جميع مباريات النصر وتحضر معظمها، حتى لو كانت في مدينة أخرى غير الرياض. وفق “أخبار 24”.

ويواجه النصر، غداً الثلاثاء، غريمه التقليدي نادي الهلال في نصف نهائي أبطال آسيا، على ملعب “مرسول بارك” في تمام الساعة الـ 9 مساءً.

شاهد.. حماس أصغر مشجعة نصراوية في ملعب “مرسول بارك”

اخبار رياضية
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